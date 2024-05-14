涉屢發訊息威脅東方女職工　49歲店務助理認罪判罰2000元

任職店務助理的男子被指在3個月內，反覆向東方傳媒機構一名女職工發送威脅訊息，又要求對方跟他拍拖。該名男子被控一項「使用電話傳送威脅性質的訊息」罪，案件今早(14日)在粉嶺裁判法院再訊。被告沒有律師代表，承認控罪。裁判官水佳麗判他罰款2,000港元，並提醒他不要再犯，否則可能判監。

49歲被告陸偉漢，報稱任職店務助理。他被控1項「使用電話傳送威脅性質的訊息」罪，控罪指，被告於2023年6月10日與2023年9月22日期間，首尾兩日包括在內，在香港使用電話向一名女子傳送威脅性質的訊息。他今日沒有律師代表，由一名年長女親友陪同下上庭。庭上表現平靜。控方表示，兩份精神科報告顯示，被告適合答辯。被告認罪。

同意案情指，女事主是東方傳媒機構主播。自2022年開始，被告持續透過instagram分享自己的片段，並在女事主貼文發表評論，並傳語音訊息給女事主，其中在6月10日，被告要求事主決定是否跟他在一起，謂自己比較長情，「我好難適應第二個人」。之後，被告又傳訊息說「你落嚟啦，我喺你樓下」。案發期間，被告曾前往事主做過訪問的店舖，問及事主的聯絡方式。被告在去年9月25日被捕，警誡下說「我都係溝女啫，無做犯法嘢」、「覺得佢（事主）好靚，受佢吸引」。被告今求情時連番道歉，頻講「對唔住」，強調自己無心犯案。

案件編號：FLCC614/2024