發病6小時後接受取栓手術　急性缺血性中風仍有治療效果

港大醫學院與瑪麗醫院合作進行的一項研究顯示，急性缺血性中風的患者在發病6小時後接受血管介入動脈取栓手術治療仍有效果。港大醫學院表示，研究過程發現超過30%患者獲得良好的治療效果。儘管6小時後的治療效果不及盡早治療好，但治療成效也有所改善。另外，還有年紀超過80歲的中風患者，在錯過黃金治療時間後進行手術仍然可恢復正常生活。

香港平均每年有1.5萬新中風患者，僅2021年中就有3,000人死於中風，屬本港主要死因中第四致命，且中風當前還有日漸年輕化的趨勢。另外，在中風生還者中，還是有約三分之一患者會有中度至重度殘疾。港大醫學院臨床醫學學院外科學系名譽臨床副教授鄭璟暉表示，中風治療就是要分秒必爭，時間與腦細胞的死亡有直接關係。儘管黃金6小時之後再進行取栓手術效果不及黃金6小時之內的效果好。但在經醫生篩選後接受手術的患者中，超過30%在術後有明顯改善。

自2018年中起，瑪麗醫院為全港首間提供24/7血管介入動脈取栓手術的醫院。至今為415名患者進行取栓手術。港大醫學院表示，當中有55名患者是超過6小時的中風患者，且平均年齡為70歲。在這些患者中，超過90%在術後有明顯改善，而且約36%的患者在術後90天可以獨立生活，比傳統治療方法的15%有大幅增長。港大醫學院臨床醫學學院放射診斷學系名譽臨床助理教授朱賢麟表示，配合適當的影像掃描，能幫助醫生挑選取栓手術的受惠者，擴大中風治療黃金期由6小時至24小時，可惠及更多病人。

港大醫學院表示，有84歲高齡的中風患者，在確定不適合進行傳統的注射血栓溶解劑後緊急進行手術，術後仍然恢復良好。接受手術後數天已可回家，術後90天後已能如常生活。鄭璟暉指出，及時的介入治療可以取得積極成效，瑪麗醫院提供的全天候取栓手術為本港的中風治療創出了新的方向，能改善患者的治療效果和康復後的生活質素。