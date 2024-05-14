全球網絡攻擊贖金按年增5倍　平均達1600萬港元

隨着全球數碼化，網絡安全問題備受關注。有網絡安全公司發布有關勒索軟件的年度分析，發現勒索軟件平均贖金按年急增5倍，而企業支付平均贖金高達200萬美元，折合約1,600萬港元；其中近3成因系統漏洞導致，亦有近3成因憑證外洩造成；又指遭受勒索軟件攻擊機率與企業營利通常成正比，有約59%企業曾遭受攻擊。而營利低於1,000 萬美元的中小企近年亦經常成為攻擊目標。近一半的小型企業去年曾遭受勒索軟件攻擊。

報告指，近年黑客試圖從網絡攻擊牟取暴利。調查中有63%的贖金要求為100萬美元或以上，其中近3成超過500萬美元。另外，攻擊亦非只集中於大企業，營利低於5,000萬美元的企業有將近一半亦面對贖金增加問題，更有企業遭勒索近7位數贖金。數據顯示，系統漏洞是遭受勒索軟件攻擊的主因，本年有32%個案由其引致；其次則有29%因憑證外洩，23%由惡意電郵引致。

公司首席駐場科技總監John Shier表示，雖然去年的勒索軟件攻擊數字稍微下降，但勒索軟件攻擊仍然是現今企業所面對的主要威脅。現時勒索軟件持續進步，令沒有相應技術的犯罪分子有機可乘。目前，犯罪集團分別專攻有能力支付數百萬美元贖金的企業，亦有部分採取「積少成多」策略，收取低額贖金為生。

他又指，現時勒索軟件攻擊最常見的兩個主因為系統漏洞及憑證外洩。雖然兩者均有相應預防措施，但仍有不少企業受困擾。企業需全方位評估環境因素，及時鎖定並解決問題根源。就算小公司資源不足，亦須全力阻撓黑客，提高黑客入侵門檻，企業的網絡安全開支方能用得其所。