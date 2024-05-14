乘客失物千奇百趣　鞋子嬰兒車甚至名貴手錶等

香港人步伐急速，出行時又匆忙，常會在車上遺留物品。有召車應用程式公司公布今年「失物應領指數」，其中失物可謂應有盡有、千奇百趣。數據指，最多人遺失物品的地區為油尖旺、中環及灣仔；當中最常見的失物為「時裝服飾」，包括絲巾、髮圈、戒指等，其中十大最常見失物更有鞋子；另外亦有「大頭蝦」家長出行時，遺下兒童玩具，甚至有人遺下嬰兒車。

公司指，本年三大「健忘」地區為油尖旺、中環，以及灣仔。在繁忙時間、深夜或節日，乘客亦常會把隨身物品遺留在車上，常見物品包括手袋、手機、銀包等。而最常見的失物類別為時裝服飾，有人在車上遺漏絲巾、項圈、髮箍、閃石頸鏈、戒指等潮物，當中十大最常見失物亦包括「鞋子」。另外，亦經常有「失魂」家長和主人在車上遺下兒童及寵物玩具，亦有人留下嬰兒車、嬰兒服裝等。

另外，五大奢侈品失物中包括名牌唇膏，浪琴、勞力士手錶之類。除了日常物品外，亦有乘客向公司表示自己在車上「遺下」一些奇珍異品，包括「時間」、已故父親的遺物、肥料均榜上有名。有乘客在失物表上，表示在車上遺漏了「整個星期日」。