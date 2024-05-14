首破赴台遠洋船走私案　檢鯊魚皮黑膠碟等值1.6億元貨

上周二(7日)，香港海關透過風險評估及情報分析，在一艘前往台灣的遠洋船上，揀選2個報稱載有家具的貨櫃進行檢驗。經檢查後，關員在該些貨櫃內檢獲大批未列艙單貨物，總市值約1.6億港元。

調查人員表示，海關港口及海域科於上周一聯同有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海路走私活動，當中鎖定兩個由香港出口往台灣的40呎海運貨櫃。當關員對目標貨櫃作出X光檢查時，發現影像有可疑，內裏貨物非常雜亂，而且不同位置的密度及形狀完全不一致，由櫃頭至櫃尾，影像深淺不一，而且中間位置放置懷疑用袋裝載的貨物，情形與其所報稱的家具並不脗合。

案件交由有組織罪案調查科跟進，當關員打開2個貨櫃時，見到它所申報的家具均放置於櫃門位置，惟移開該些家具後，便見到內有大量懷疑走私貨，包括懷疑瀕危魚翅、鯊魚皮，平板電腦、手機等電子產品，以及黑膠唱片等。此外，相關家具經過漁護署初步檢驗後，亦揭發懷疑是利用受管制木材製成。上述貨物均是過往走私至內地的熱門產品，尤其是黑膠唱片，鑑於它具有收藏價值，現時於內地市場有一定需求。

今次是海關首次從前往台灣遠洋船破獲走私案，懷疑不法分子為了逃避海關偵查，嘗試用迂迴路線將走私貨送往台灣，然後偷運到內地。若然該批貨物成功被走私，相信可以逃避多達3,000萬港元稅款。海關正就該批貨的來源和最終目的地進行調查，不排除之後會有涉案人士被捕。