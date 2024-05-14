辯方申重召張劍虹作供　法官後日裁斷

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（14日）在西九龍法院（暫代高院）續審。法庭繼續處理辯方重新傳召張劍虹作供的申請，並押後至周四（16日）裁斷。

審訊今日踏入第76日。黎智英由資深大律師彭耀鴻代表陳詞，強調辯方是在今年1月29日，由以從犯證人身份作供、壹傳媒前行政總裁張劍虹口中確認，「飯盒會」的討論及紀錄，是經「Slack」準備和發放。辯方之後立即詢問控方及作調查。彭耀鴻指出，與該群組有關的截圖已向隨後兩名從犯證人，前蘋果副社長陳沛敏及主筆楊清奇（筆名李平）展示及發問，若控辯雙方不能就這些資料問張劍虹，便會損害被告權益，冀法庭能批准重新傳召張劍虹，就「Slack」群組截圖作盤問。

不過法官指，黎智英有主持「飯盒會」，亦是有關「Slack」群組的成員之一，無法相信辯方會不知道群組的存在，而只從張劍虹口中首次得悉；何況首先帶出有關「Slack」的事宜的，是辯方而非控方。辯方需要有很好的理由說服法庭，為甚麼張劍虹作供時，辯方無法展示相關截圖。控方由律政司副刑事檢控專員周天行負責陳詞，強調控方沒有「Slack」群組紀錄，因此不能給予辯方。法官聽取雙方陳詞後，押解至周四上午續審，屆時會就辯方申請作作出裁斷。如果法庭批准申請，就會傳召張劍虹作供。另外，辯方擬盤問5名執法人員，料部分會在周四作供。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022