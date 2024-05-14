搗跨境洗黑錢集團拘骨幹等8人　藉買賣虛擬貨幣清洗8800萬元

執法部門於去年11月至今年5月展開代號「義劍」行動，經深入調查和情報分析後，成功鎖定一個跨境洗黑錢集團，該集團透過操控內地人到港開設不同銀行傀儡戶口，以現金提取騙款後，再到場外虛擬貨幣交易所購買虛擬貨幣，從而清洗犯罪得益。人員在昨日(13日)同時於港九新界採取行動，成功瓦解相關集團，並以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕7男1女本地人(26至51歲)。

被捕人士分別報稱救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業，其中有6人是集團骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。調查顯示，該集團在去年9月至今年3月期間，涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口，清洗超過8,800萬港元黑錢，當中670萬港元已證實與48宗騙案有關，牽涉的類型包括電話騙案、裸聊騙案、求職騙案和網購騙案等，損失最大一宗涉款220萬港元，屬於投資騙案。

行動中，人員檢獲銀行文件、提款卡及多部手機，並透過分析傀儡戶口的收款紀錄，發現一宗正在進行的網上情緣騙案，於是主動聯絡受害人，及時阻止其蒙受更多損失。

根據調查，涉案集團亦會在海外虛擬貨幣平台，以虛假身份開設戶口，並收取以犯罪得益購買的虛擬貨幣，之後再將之轉移到多個錢包，藉此將黑錢洗白，增加執法部門的調查難度。人員正追查相關犯罪得益的下落，部分被捕人士現時仍被扣查。