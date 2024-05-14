三隧分流繁忙時段車流僅削4%　運輸署明年中檢視收費水平

三隧分時段收費實施近5個月，運輸署最新披露，今年4月的平日總過海車流量與實施前相若，西隧雙向車流上升約18%至約10.3萬架次；紅隧車流下降約9%至約9.5萬架次；東隧車流亦下降約7%至7.3萬架次，反映新收費已開始理順過去三隧車流分配不平均的交通情況。

運輸署分析繁忙時段的整體過海車流量、車龍長度和行車速度。由去年12月實施分時段收費至今年4月期間，繁忙時段的三隧整體過海車流量每日平均減少約1%至4%。緊接繁忙時段前或後約半小時，整體過海車流量則平均上升約3%至6%，反映部分駕駛者選擇改於繁忙時段以外的時間出行，即選擇以較低隧道費過海，新收費時段之間的分流起到一定作用。

車龍方面，在繁忙時段，紅隧和東隧的車龍普遍分別減少超過1公里和0.5公里；而在繁忙時段以外的時間，三條過海隧道(包括以往經常出現擠塞的紅隧)的交通較以往暢順。鄰近隧道口的非過海交通亦有明顯改善。

車速方面，在早上繁忙時段，南行前往西隧的車輛一般可按每小時約30至50公里的速度行駛，行車較為緩慢的情況主要集中在隧道入口的路段，對非過海交通影響輕微；至於紅隧和東隧，由於交通情況有所改善，車輛在紅隧和東隧上游連接路的平均速度提升。

不過，署方指，三條過海隧道在實施分時段收費後今年1月至4月間的車流量、車龍和車速均反覆，需一年時間收集數據才能全面分析分時段收費效用，繼而檢視現行收費水平是否需要調整，因此預期有關檢視可望最早於明年中完成。