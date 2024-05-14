多名議員指增加委任成員　無損社工註冊局專業自主

政府提議修例改革社工註冊局，多名議員指增加委任成員，目的都是維護社工專業，其專業自主並無被剝削，反而是增強註冊局的公信力，讓整體運作更加暢順，強調立法會將成立相關法案委員會，以高效及盡責的態度，盡快完成修例事宜。

身兼立法會福利事務委員主席的議員管浩鳴表示，社會對被稱為「北斗星」的社工專業向來懷有相當的期望，而社工註冊局最大的職能，是監管社會工作者的質素，最終達致保障服務使用者和公眾利益。他指社工註冊局本身是法定機構，需公平公正地處理社工註冊及紀律聆訊，認為政府修例建議算是相當克制，社會上較多討論的可能是擴大註冊局成員數目，其實不管選舉或委任，最終也是以註冊社工為多數，社工的專業自主並無被剝削，相信會繼續維護社工專業。

對於修例的時間表，他說法案委員會尚未組成，但希望可以盡快，事關社工註冊局將於年底尾改選。

議員鄧家彪指2016年曾有註冊社工襲警的個案，雖然有人到社工註冊局投訴要求採取紀錄聆訊，而被投訴人雖遭到定罪，但最後獲得包庇，繼續保留社工資格，並且成為社工註冊局當中的成員，簡直匪夷所思，因此社工註冊局必須改革。他又批評註冊局，在發展社工專業方面有任何成績。尤其是有關社工的持續進修和專業分工，10多年來了無寸進，在資歷互認方面更交白卷。他希望立法會同事成立相關法案委員會，以高效及盡責態度，盡快完成修例事宜。

另一議員江玉歡指社工的受眾相當廣泛，涉及一些容易受影響或受保護人士，所以對社工有更高要求是理所當然的。她指勞福局提出的修例方案是必需的，相信可以完善註冊局的管治架構及其系統，亦確保註冊局有效運作。她說議員會仔細審視現行條例草案並做好把關工作 。

議員李世榮指政兩年前政府已要求註冊局處理一些干涉相關嚴重罪行的註冊社工的資格，然而註冊局只採取拖字訣。他形容社工註冊局的公信力已經破產，對於政府提出再次任更多成員，他表示認同，指立法會由70人加到90人增加廣泛代表性，讓整體運更暢順，他希望順利通過修例，讓註冊局重回正軌。議員陳家佩亦指福利事務委員會的各委員都認同政府今次做法，當條例交付至委員會，眾委員一定會認真審議，確保市民得到最大的保障。