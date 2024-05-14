三越南外僱疑因錢債糾紛持刀施襲　1人頭顱中刀曾有生命危險

3名越南男外僱疑因錢債糾紛，持刀向另外4名同鄉施襲，導致其中1人頭顱中刀，傷勢嚴重仍在留醫；另外2名傷者手腳多處刀傷。執法人員拘捕2人，另1名已逃離澳門。

執法人員表示，事發於前日(12日)晚上9時許，其中1名嫌疑人曾向其中1名被害人借款8,000澳門元，雙方合共7人相約在澳門蓮峰街望廈山健康徑附近傾談還款事宜。但疑因未能達成共識，欠債方3人突然於身上取出刀具，追斬對方4人。混亂間討債方3人被斬傷，1人成功逃脫，3名傷者隨後自行到醫院求醫。其中1人傷勢鑑定為顱內出血、顱骨骨折，曾一度有生命危險；另外2名被害人手腳多處刀傷。執法人員在現場檢獲懷疑作案的3把刀具和染血雨傘，刀刃長度約10至35厘米，現場遺下多處血漬。

執法人員於昨日(13日)先後在其中2名嫌疑人工作地點將其截獲，另1名在逃嫌疑人則在同日經關閘離開澳門。經綜合調查，有迹象顯示有人赴會前經已處心積慮，藏好刀具準備襲擊。2人拒絕合作。2名被捕越南外僱均姓Nguyen，均為男性，分別33及35歲，報稱餐飲服務員及清潔工。3名傷者均為越南外僱，年齡為20多至30多歲。