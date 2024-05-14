28歲男非法管有另類吸煙產品　被判160小時社服令

一名28歲男子因非法管有另類吸煙產品及第1部毒藥，今日（14日）於粉嶺裁判法院被判160小時社會服務令。當局指，截至3月底，就進口另類吸煙產品個案發出635張傳票，其中353宗個案成功定罪，同期就懷疑售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品發出18張傳票，其中11宗個案被定罪。

就上述28歲男子的案件，執法部門人員於2022年12月20日在粉嶺坪洋村發現涉案男子，有人利用停泊於附近的貨車運載另類吸煙產品，並在該貨車內檢獲逾5萬件含尼古丁的電子煙產品，案件其後轉交衞生署控煙酒辦公室作進一步調查。

本港於2022年4月30日實施另類吸煙產品禁令，當局表示，截至3月31日，控煙酒辦就進口另類吸煙產品個案發出635張傳票，其中353宗被定罪，被判罰款最高24,000港元；同期就懷疑售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品之個案發出18張傳票，其中11宗個案（共17張傳票）被定罪，最高刑罰為監禁2個月。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》，禁止推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，違者最高可被罰款50,000港元和監禁6個月；而根據《藥劑業及毒藥條例》，尼古丁（煙草產品除外）屬第1部毒藥，只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售，非法售賣或管有第1部毒藥屬刑事罪行，最高罰款100,000港元及監禁2年。當局指，將繼續採取嚴厲執法行動，亦忠告市民不要使用任何另類吸煙產品，為個人及他人健康着想，應盡快戒煙。