醫醫相護不杜絕　醫療事故恐重演

醫療事故不絕如縷，但醫生犯錯甚至弄出人命，絕少要付出代價，即使被刑事檢控、醫委會判以釘牌極刑，亦例必附帶緩刑條件，有罰等於無罰。乙型肝炎病人鄧桂思於2017年因腎病到聯合醫院覆診，疑因醫生「開漏藥」導致急性肝衰竭死亡，死因庭陪審團早前裁定鄧桂思「死於不幸」，令事件再惹關注。女童周天瑜亦疑因醫療事故而成為植物人，最終病情惡化離世，天瑜爸爸向《東呼》表示，本港醫療制度積存問題，不會放棄為天瑜取回公道。有議員亦認為，立法會有責任檢視相關公帑是否用得其所。

身為乙型肝炎帶菌者的兩女之母鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，該院兩名主診醫生疑因「開漏藥」，導致鄧桂思出現急性肝衰竭，轉往瑪麗醫院兩度換肝後終告不治。死因庭陪審團上周二（7日）以4比1裁定鄧桂思「死於不幸」，而在研訊召開前，醫務委員會於2021年已裁定兩名醫生專業失當成立，被判除牌但獲緩刑；而去年初律政司突然控告兩人誤殺，但後來又轉念終止檢控，令社會滿腹疑問。

醫醫相護在香港早已非新聞，投訴機制不足，病人權益未受尊重，討回公道難過登天，受害人及家屬往往要花時間搜證調查，遭受「二次傷害」，心力交瘁。即使鄧桂思案中不少關鍵細節仍未能釐清，但隨着當局撤銷起訴涉事醫生誤殺，死者家屬能夠尋求公道的途徑已經買少見少。

公院人滿為患，醫護人手不足，可謂「十個煲七個蓋」，難免忙中有錯；問題是每有事故發生，卻極少有人需要問責，由醫院到醫管局再到港府均例行公事，寫份報告、成立檢討委員會就了事，到最後醫療事故仍然沒完沒了。

議員陳凱欣認為，事件顯示前線醫護人員工作繁重，同一時間往往要處理很多事情，可能影響臨床判斷，作為議員應研究如何為公營醫療體系拆牆鬆綁，以應付人手緊張。她建議當局定期到立法會衞生事務委員會交代醫療事故跟進行動，協助議會更宏觀、更全面檢視這些個案，以及審視相關撥款批核，例如支持買入可幫助減輕出錯的軟件或儀器。

鄧桂思事件絕非孤例，例如8歲女童周天瑜於2018年確診惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年於瑪麗醫院接受手術，懷疑因醫療事故而成為植物人，最終因病情惡化於今年3月離世。天瑜爸爸周先生多番向院方交涉，雖然達成庭外和解，但坦言覺得不甘心，認為院方仍然欠他及公眾一個交代，誓要追究涉事麻醉科醫生懷疑篡改醫療紀錄的刑事責任，又形容事件反映本港醫療制度的問題。

醫療體系積弊根治需時，需要全面進行制度性改革，加上本港人口急劇老化，對醫療資源需求有增無減。難怪有人說，當局再繼續拖延，恐怕愈來愈多病人並非死於疾病，而是死於病態官僚與各式駭人聽聞的醫療事故手上。