調查指青年渴望聽「加油」非「快啲溫書」　團體倡多給予肯定

有團體進行《親子溝通、親子關係與家庭和諧》調查，以了解青年與照顧者的親子溝通情況。結果發現，孩子的年齡越大，照顧者使用愛的語言的頻率越低，而照顧者與孩子溝通時最常會直接付出行動，惟較少會給予讚賞肯定。另外，青年希望聽到照顧者會說出「加油」、「盡咗力就得」等鼓勵說話。團體指，照顧者較頻繁對青年使用愛的語言及親子較少向對方使用暴力語言，親子關係親密度及家庭和諧度較高、親子衝突較少。

香港小童群益會透過問卷訪問504位8至18歲的青年及其非受薪照顧者，結果指出，青年渴望聽到家長對他說鼓勵說話，逾60%青年最想聽到照顧者對自己說「加油」，56.7%青年亦表示希望聽到「盡咗力就得」。相對而言，青年不想聽到照顧者對自己說「快啲溫書／做功課」(52.0%)、「唔准打機／唔准玩電話」(47.2%)、及「你睇吓人哋」(46.6%)。

香港小童群益會建議，家長可從建立善意溝通入手，鼓勵、讚賞、認同及肯定孩子，讓青年感到被尊重、接納、重視及擁有自主權，以推動他們嘗試新事物、克服困難及發展自己的潛力；同時避免拿孩子與別人比較，或說強人所難、控制孩子行為的說話，打擊孩子的自信心。