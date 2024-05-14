11個月大女嬰染麻疹　潛伏期在海外居住　列為輸入個案

衞生防護中心今日(14日)表示，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案。患者為過往健康良好的11個月大女嬰，上周二(7日)起出現發燒、咳嗽和流鼻水，其後於翌日(8日)出疹。她於上周四(9日)被帶到博愛醫院急症室求醫，其後轉至屯門醫院治療。她的呼吸道樣本經檢測後對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時情況穩定，仍然留院。她的兩名家居接觸者至今沒有出現病徵。

流行病學調查顯示，女嬰非於本港出生，沒有接種麻疹疫苗，潛伏期內在海外居住，並於上月23日抵港，在港期間沒有接觸受麻疹病毒感染人士，中心將個案列為外地輸入個案。而在其病毒傳染期內，女嬰曾於上周一(6日)上午約10時至11時30分到訪位於元朗橋樂坊的入境事務及人事登記─元朗辦事處。中心會對該辦事處約40名工作人員進行醫學監察。

中心提醒市民，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，而本港兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率一直達95%以上，絕大部分香港市民對麻疹已有免疫力。目前本地出現大型爆發麻疹的風險偏低。然而，少數未打針人士仍有機會受到感染並把麻疹傳播給其他易受感染人士(包括1歲以下尚未接種第1劑麻疹疫苗的幼兒)。