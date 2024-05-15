的士司機憂加價即加車租　得不償失

的士加價乘客叫苦連天，但運輸及物流局向立法會提交的文件亦顯示，車主及司機同樣有苦自己知。撇除通脹後，當局指，市區及新界租車司機每月收入實際較疫情前僅稍增0.8%至6.2%；車主收入更大幅減少，其中市區的士出租車主每月收入大減48.3%。有的士司機代表憂慮加價後或面對加租，冀車行及車主沿用往年做法，在的士開始新收費的3個月內不提高租金，以減低前線司機所遇到的衝擊。

運輸及物流局指出，在撇除通脹後，市區及新界的士的租車司機去年每月平均淨收入較2019年稍有增幅，分別上升約6.2%及0.8%；大嶼山的士的租車司機則減少2.7%。至於車主司機及出租車主，境況則更差。撇除通脹後，車主司機去年每月平均淨收入減少約10%至13%；出租車主收入更銳降約33%至48%，當中以市區的士車主損失最多，達48.3%。

該局指，調整的士收費後，不少人關注的士車租會如何變化，指車租價格會隨市場供求而變動，而車種、車齡、維修情況等因素，亦會影響個別車輛的租金水平。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會引述當局文件指，租車司機去年每月平均淨收入約為19,100元至21,800元，較政府統計處公布的2023年第4季的運輸行業平均每月薪金24,800元為低。

該會表示，職業司機最擔心在的士加價後，要面對加租的問題，期望當局從中斡旋，促請的士車行和車主沿用往年做法，在的士開始新收費的3個月內不提高租金，以減低前線司機所遇到的衝擊。該會又建議當局落實改善前線司機營運環境的措施，包括檢視的士保險費高昂而造成租金上升的現象等。