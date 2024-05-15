東方日報A1：出行加風浪接浪　荷包快陰乾

交通費加風起，的士起錶加2蚊，香港國際機場旅客保安費又加10蚊，面對出行加風，市民荷包快被陰乾。行政會議昨通過的士加價，起錶收費一律加2元，短、長途每次跳錶則分別加2角及1角，平均加幅近9%。新收費將於今年7月14日起生效，屆時市區的士「最低收費」為29元；新界的士為25.5元。港府指，明白加價會增加乘客交通開支，強調加幅已低於業界建議水平。有的士業界稱是次加幅與期望有落差，但只能無奈接受，又期待政府今年中就監管非法白牌車進行諮詢，料立法監管後的士業的生意將回升逾10%。

新收費下市區的士起錶收費29元，較現時27元貴2元；隨後2至9公里短途每200米的跳錶收費則加2角，至2.1元；9公里後的長途收費，每次跳錶則加1角，至1.4元；平均加幅達8.86%。新界的士平均加幅則為9.56%，新起錶收費為25.5元、短途2至8公里每跳收1.9元，長途8公里後每跳收費為1.4元。平均加幅最高的是大嶼山的士，達10.92%，新起錶費為24元、短途2至20公里每跳收1.9元，長途20公里後每跳則收1.6元。等候時間的收費會相應上調，其他附加收費維持不變。

政府會在本月22日向立法會提交《2024年道路交通（公共服務車輛）（修訂）規例》，進行先訂立後審議的程序，以調整的士收費。當程序完成後，新收費將由今年7月14日開始生效。的士業界早於2022年11月起向政府申請加價，但不同的士團體的申請方案不一，業界其後於去年3月達成共識，建議市區、新界及大嶼山的士的起錶收費分別增加5元、4.5元和6元、落旗後首段跳錶收費每跳分別增加2角、2角和1角，以及後段跳錶收費每跳均增加2角，平均加幅分別為16.95%、15.37%和11.68%。

運輸及物流局發言人表示，加價無疑會增加乘客的交通開支，故審批時已考慮各項因素，包括市民的接受程度、的士營運成本的轉變和從業員的收入，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等，並在維持的士營運的財務可行性和公眾接受程度這兩方面取得平衡，強調加幅已低於業界建議水平。

此外，政府已檢視整體的士營運和管理，並推出一系列改善措施，包括引入的士車隊制度、把的士的最高乘客座位數目由5個增加至6個，以及引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則。隨着立法會於去年12月通過有關的法例修訂，上述措施正陸續落實，以提升服務質素和的士業的整體形象。

本港的士對上一次加價為2022年7月，當年所有的士起錶一律加3元，短、長途每次跳錶則分別加2角及1角，平均加幅介乎11.54%至13.83%。其實業界早於2018年9月已向運輸署申請加價，期間政府一度因應社會情況未有處理；事隔4年，於2022年4月獲政府重新評估申請，並於同年5月獲准通過。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，政府是次批准的加幅與業界要求有落差，但只能無奈接受，「的士從業員都係打工仔，同樣需要加人工，合理就好。」他提到，的士收費滯後20%，今次加價是近10年第3次，認為落旗加2元對市民影響不大。政府早前承諾將於今年6月就監管非法白牌車進行諮詢，他認為，一旦立法監管非法白牌車，料業界的載客量及生意將回升逾10%，此舉將為業界帶來希望，「業界肯定會開心」。

政府引入的士車隊制度改善服務，上月12日已發出的士車隊牌照邀請，最快今年中公布申請結果。周國強表示，車隊制度下的車齡較小，且設投訴制度、電子支付等，有望降低非法白牌車優勢，吸引年輕新客回流。他又指，業界正促政府同意在每輛的士上安裝鏡頭，並在乘客的同意下，以導航選擇最短行車路線，冀以科技降低爭拗，料投訴數字可降低50%。

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