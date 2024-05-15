網傳天水圍中學教師召妓被捕　學校成立委員會調查

天水圍香港中文大學校友會聯會張煊昌中學一名男教師，被網傳參加教育局主辦的內地考察團時疑因召妓被捕，而教育局前晚(13)回覆查詢時指，涉及的武漢考察團一名團員「無法隨團回港」，引起社會高度關注。不過，涉事的中學昨晚(14日)回覆查詢時指，該教師周日(12日)上午(較原定遲1日)已返抵香港，校方成立調查委員會跟進。而據知該教師由教育局人員陪同返港，惟他是否召妓被捕，教育局及校方均無正面回應。

事件源於網上討論區「連登」上周六(11日)一則貼文，稱天水圍一間中學一名男教師，在參加教育局武漢考察團時，疑因嫖妓被內地公安拘捕，事件連日掀起社會各界關注及討論。涉事學校回覆東網查詢時指，教師已於5月12日(星期日)上午返扺香港。校方非常重視事件，已向法團校董會匯報，並成立調查委員會跟進此事。校方亦正與教育局保持緊密聯繫，了解及處理相關事件當中，現階段不便作進一步回應。而昨日網上流傳校方前日(13日)發出的通告，當中指該教師提交報告稱網傳資訊「並非真實的陳述」。

不過，有自稱校方知情人士昨向傳媒澄清，指涉事教師光顧當地足療店時被內地公安帶走，強調只是協助調查。他指該教師周日(12日)已在教育局人員陪同下返港，即較學習團回程日遲一天。他又指網傳教師因召妓被「行政拘留」14天的說法失實，批評教育局及涉事中學未有迅速為教師澄清，對他並不公道。

教育界議員朱國強認為，內地學習團屬專業培訓，參與教師前往按摩店等娛樂場所消遣，肯定予人不良觀感，有損教師專業形象。不論教師有否嫖娼，如因置身娛樂場所而無法隨團返港是自招嫌疑、百辭莫辯，相信教育局會按《教師專業操守指引》跟進。

教育局回覆指，教育局5月8至11日在武漢舉辦新入職教師內地學習團，該團已如期完結，惟回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港。教育局十分重視隨團教師的紀律，已要求該團員及其任教的學校提交報告，同時亦會全面審視相關資料，嚴肅處理有關個案，現階段不作進一步評論。教育局會與校方保持緊密聯繫，繼續跟進事件。而昨日傳媒再追查原因，局方則未有回應。