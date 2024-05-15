選任成員比例大減　社工註冊局：看不到有利專業發展

行政會議通過改革社工註冊局，大幅增加委任成員，令選任註冊局成員比例由過半減至約30%。社工註冊局主席伍銳明表示，同意註冊局成員組成可以改善，但看不到新方案有利於社會大眾及社工專業發展，另關注政府在作出委任時背後所持的理念。

勞工及福利局局長孫玉菡今早(15日)在電台節目再次表示，現時社工註冊局有不足之處，更形容註冊局是「單聲道」，舉例有申請註冊或續期的社工曾干犯盜竊、藏毒、販毒、藐視法庭等罪行，縱使局內有強烈意見，但仍獲多數票通過，嚴重偏離條例精神，行徑及決定亦無顧及公眾制益，損害社工專業及公信力。修例建議社工註冊局成員由15人增至27人，委任成員數目由6名增至17名，選任成員將由50%大減至30%。孫強調，註冊局改組後，整體成員依然以社工為佔最多數，例如社會上有名望的社工或大學教授，可令局內更均衡及多元；加上未來註冊局需要負起推動專業持續進修的框架，故增加局方人數，可有更多人幫手，並重申選舉並非唯一途徑。

此外，新修例下全體委員上任前需要宣誓，以確保擁護《基本法》和效忠特區政府。至於如何判斷宣誓社工是否真誠，孫玉菡指如有明確證據顯示有人不真誠擁護基本法，效忠特區，局長就會判斷把關，不設上訴機制。伍銳明在同一電台節目表示，註冊局會獨立考慮曾犯事者的申請，若相關人士已有改變，並獲社會人士推薦，局方也會考慮安排見面，但相關個案只佔整體少數，今屆任期只有約10宗以內。他又形容「人誰無過」，坦言十大傑青中亦有人曾經干犯藏毒，不代表曾犯事的社工就不能改變，相反這些有相關經歷的人，會更明白服務對象的處境，並以「過來人」的身份提供服務。伍認為，委任成員較選任多，經政府委任的成員能否真正反映業界專業意見卻很難保證，或是只反映政治考慮。對於新修例下全體委員上任前需要宣誓，他相信所有註冊局成員是願意與政府合作和磋商，但質疑註冊局作為專業團體，成員是否有需要宣誓。