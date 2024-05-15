長洲太平清醮碼頭客稀　旅客「快閃」體驗不過夜睇「搶包山」

今日(15日)為佛誕假期，亦是長洲太平清醮「大日子」，一年一度的飄色會景巡遊及搶包山比賽今日舉行，眾多市民今早乘船前往長洲，不過熱鬧情況較去年遜色，未見人龍，較去年一早爆滿大為遜色。多個市民及旅客只打算在長洲一日遊。

在早上約10時，陸續有一家大小、三五知己抵達中環前往長洲中的5號碼頭，但前往碼頭的沿途未見去年長達百米人龍，只是間歇地有人潮，唯一較擠逼可能只有入閘口。現時已架設鐵馬及拉起封鎖線，分流前往長洲的旅客，亦有多名職員在旁維持秩序。而前往中環碼頭的天橋亦未見擠迫，較多為不少人已準備太陽帽等相信打算到長洲觀看飄色會景巡遊。

住在油塘的羅先生帶同新生嬰兒一家五口前往長洲，首次親身看飄色。他指過往只曾在新聞報道看飄色，一直感到有點好奇，希望是次能感受到現場氣氛。羅續指打算在長洲食大魚蛋，買平安包等精品做紀念品，「睇到啱就買」，但指因要照顧小朋友，只打算一天遊，不會等候至深夜睇搶包山，亦不打算過夜。

來自美國的Will同樣表示首次在太平清醮到長洲旅遊。他打算觀看飄色巡遊，與朋友一同「快閃」長洲體驗本地文化，亦不打算留待今晚欣賞搶包山比賽。兒子在飄色巡遊之中做持旗手的陳小姐則指，今日入長洲撐場，笑言兒子過重未能成為「色芯」。除了參與飄色，她又指會遇兒子四處逛逛，親親大自然。

由於飄色會景巡遊將於今日下午約2時舉行，營辦來往長洲至中環渡輪服務的新渡輪預料，中環往長洲人流高峰集中上午10時至下午1時，將調動船隻會在太平清醮期間特別加密中環往來長洲之渡輪班次，於高峰期每小時營運接近6班船。新渡輪呼籲乘客抵達中環5號碼頭後，應耐心等候並遵照碼頭職員及警方指示進入碼頭登船。

另外，新渡輪會於明日(16日)凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞「搶包山」比賽後離開。