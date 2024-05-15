指氫能可助香港綠色轉型　環境局料下個月發表相關策略

氫能燃燒後只產生水蒸氣，不會排放二氧化碳或其他空氣污染物，可替代傳統石油、煤炭和天然氣等化石燃料，有助減少碳排放。環境及生態局今日(15日)表示，已聽取了不少業界和專家們的意見，期望可在下個月發表《香港氫能發展策略》，為將來氫能的更廣泛應用及早作出準備。

環境及生態局局長謝展寰在網誌表示，雖然綠氫和相關產品的成本隨着用量會逐漸下降，但其他綠色低碳技術的成本也在下降中，往後綠氫在成本上能否有優勢，現時還有很大的不確定性，所以在制訂本地氫能發展的策略時，必需要為其未來發展的規模和速度保留彈性。環境及生態局會參考氫能產業發展四大基本原則，按香港本身的情況制定氫能發展的策略，分別是創新引領，自立自強；安全為先，清潔低碳；市場主導，政府引導；及穩慎應用，示範先行。

謝認為，雖然香港地少，人口密集，不容易成為綠色能源的主要生產基地，但利用氫能可以幫助香港綠色轉型；又指，發展氫能可鼓勵技術創新和研發，氫能產業的發展也可以帶動相關技術和設施的建設，創造就業機會，促進經濟增長，而香港作為國際金融中心，更可幫助各地的綠色轉型提供綠色融資和專業服務。