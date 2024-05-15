北角碼頭放生變殺生活動依舊　善信懶理勸籲反駁：死也是命

今日(15日)是佛誕，每年今日在北角碼頭，都會看到不少市民放生海鮮。東網記者今早到北角碼頭直擊，發現不少善信大手購買海鮮後，將不同類型的活海鮮，透過鐵滑梯滑到大海裏，有人雙手合十念念有詞，有年輕女子聲稱放生能讓動物得到解脫，她更與家人花費4,000港元買魚類放生。動物關注組織在場派發宣傳單張，呼籲市民停止放生，又盼當局修訂法例加強規管，教育市民放生代表放死，並非種善。

北角碼頭作為其中一個熱門放生地點，早上已陸續有不同善信來到，他們購買了海鮮後，有人撈起活生生的海鮮，在相距滑梯大約半米的高度，拋下活魚到鐵滑梯中，由其順着滑梯滑到大海。善信亦相當虔誠，在完成放生後，雙手合十閉上雙眼念念有詞，祈求得到庇佑。

記者發現，今次放生的善信中，有一張較年輕的面孔。從外表看來只有20多歲的陳小姐指，自己是首次來北角碼頭進行放生活動，她是陪媽媽來，認為放生魚類可以幫牠們解脫。她不清楚實際放生的魚類數目，但就指花費大約4,000港元買魚。雖然目睹有魚想吃她放生的魚，惟篤信佛教的她認為放生有意義，「頭先都有啲魚想食嗰啲魚(她放生的魚)，但我覺得都係畀佢哋種下善的種子。」

在附近閒逛的市民劉太就認為，海洋的魚被人類捕獲後，再放牠到大海也不會生存，她坦言身邊也有朋友在佛誕進行放生，但她就不贊成相關行為。

香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研專程到北角碼頭派發單張，呼籲市民停止放生。他坦言，很多市民以為將動物放生就代表牠們可以自由生存，但其實不然；經常跟市民說「放生等於放死」，放生的海鮮未必適合附近環境生存。以北角碼頭為例，船隻來往頻繁，海洋污染嚴重，加上有人釣魚，甚至有人放了魚下去，就立即有人去捕捉。

黃曾與善信交涉，向他們稱魚落到大海也生存不到，但善信則認為落到海即使死了也是牠們的命。曾呼籲市民，動物被放生後卻生存不了並非好事，善信的慈悲不能凌駕於動物的福利之上，例如有人將馬蹄蟹放生，若有釣魚人士釣到馬蹄蟹而誤食，有可能因中河豚毒素身亡，故呼籲市民不要支持放生活動。

他解釋，放生的魚經由鐵滑梯滑到大海，今日烈日當空，魚有可能跌落滑梯時已感到暈眩，進大海後亦有可能遭其他較大的魚吃掉。正如他觀察有人放生體形較大的沙巴龍躉，可以瞬間捕食其他被放生的小魚。至於統計方面，他指要待佛誕過後才會得知放生情況。例如市民向他們反映指在山上或河道，發現有巴西龜被人在背部寫了字，這些就是放生的個案，盼政府修訂相關法例加強監管，而協會亦一直從源頭教育做起，呼籲市民停止放生。