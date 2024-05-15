的士起錶加2蚊7月生效　商會稱將敦促司機改善服務

行政長官會同行政會議通過的士起錶價劃一加2元。的士小巴商總會理事長周國強今日(15日)在電台節目表示，料加價後司機每一更收入可增加100至130港元，車主亦會分階段加租，首階段每更車租將加20至30港元，相信租車司機可接受加幅。

至於加價後會否流失客人，周國強指要時間再觀察，又指的士司機壓力大，薪酬水平還低於巴士司機，坦言「打工仔」都想加人工。但的士申請加價就會被大肆報道，「外界不停鬧」，強調商會將繼續努力敦促司機改善服務。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成在另一電台節目表示，目前最主要問題是市民減少出夜街，的士閒置率增加；尤其是夜更的士，加上過去幾年的士牌價下跌，銀行不願意借貸，即使車主想更換舊車亦無錢換，期望政府幫手處理，並盡快完成檢討規管網約車。

7月起的士起錶劃一加2元，吳相信市民可以接受是次加幅，而車租則主要是由車主與司機商議；至於日後會否再申請加價，則要視乎加價後的行業營運情況，以及在政府政策下的士業界有否競爭力。

運輸署署長李頌恩表示，業界原先申請起錶加5元，故政府審批時要好好把關，包括考慮市民的接受程度，亦要了解業界的營運狀況及司機收入，又透露當局目前沒有計劃改變的士每年加價機制。

李又指，理解市民對優質的士服務有訴求，當局已制訂很多措施提升服務，包括邀請業界申請營運的士車隊，本月底會截止，料年中公布審批結果，最快明年中可以有車隊正式運作。車隊落地亦會檢視能否為業界帶來變化；至於車隊組成亦有要求，包括要有電子支付設施、有網約平台、乘客可以對司機評分等。