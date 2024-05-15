長洲太平清醮人流旺　旅客為買平安包甘願排長龍　租櫈仔等睇飄色

長洲太平清醮吸引大批市民登島，長洲中午人頭湧湧，長洲碼頭對出變得水洩不通，人流帶旺島上市道。售賣平安包的餅店大排長龍，超過300人等候；手信店亦圍滿人；亦有部分店舖在店內外以50至120港元出租櫈仔，個別則借櫈仔谷生意。

東網記者於今早(15日)11時半抵達長洲碼頭，於飄色巡遊及搶包山帶動下，大街小巷均逼滿從市區抵達的旅客，手信店內同時有逾數十人正挑選平安包飾物，收銀處職員收錢不停。多間食肆亦坐滿人，職員透露點餐後要至少1小時才能上菜，多款菜式亦已售罄。

傳統平安包店郭錦記一早排滿人龍，逾300名市民排隊購買11港元一個的平安包，長龍繞過小巷至另一條大街，十分墟撼。旅客陳先生表示，由隊尾至買包等候了超過45分鐘，打算買4個平安包，兩個即食兩個帶回家。他認為平安包為太平清醮一大特色，排長時間亦十分值得。

飄色巡遊沿途街道的兩旁亦已擺滿櫈仔，部分標明「自用」，部分則已以50至120港元出租，大部分會提供一支飲品或清水。其中士多店負責人竇女士透露，今年人流較去年多，特意加櫈，提供5張櫈出租，較去年多3張，每張50元，「畢竟並非主要生意」，預計能全數租出。有出租櫈仔的婆婆放置超過20張櫈，旅客可付費買櫈券後留位，稍後飄色期間可入座。另有遊戲機店在店外放置20個櫈仔，並以100港元出租，並包飲品一支。

不過亦餐廳借櫈仔谷生意。長洲鐵漢負責人阿男向東網表示，食客只要人均消費滿100港元，便可逗留在餐廳直至飄色巡遊結束，門內的櫈仔則可另外出租，120港元一張。若稍後門外櫈仔未租出，食客可免費就座。阿男續指，早上人流較去年多，期望櫈仔能夠推動食客多消費，相信今年生意比往年好。

不過出租度假屋生意卻較慘淡，多個度假屋台枱沒有營業。有負責人大呻，旅客現時普遍不會過夜，市道極差，多間度假屋已抵受不住結業。