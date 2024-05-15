飄色巡遊氣氛熾熱　「色芯」化身內地車輛維修員龍珠牙醫

炎炎夏日之下，太平清醮飄色巡遊約15台飄色如常猶如流動真人新聞幻燈片在長洲大街小巷穿梭上演，有飄色以垃圾徵費為主題；亦有反映港人蜂擁到內地消費，本地經濟疲弱，籲港人支持本地經濟。

天文台今午(15日)約1時錄得攝氏29度，平均紫外線指數是9，強度屬於甚高。約15台車如常下午1時半於長洲北帝廟出發，穿梭大街小巷。巡遊由惠海陸同鄉會的「難為市民定分界」打頭陣，擺放垃圾徵費的指定袋，「色芯」則穿上仿環保署人員的外套」相信意指當局環保政策。

新興街街坊會的「港人北上」則安排「色芯」穿上紅色工程工作服站上色架，變成內地車輛維修員；另一小色芯則戴藍色醫生帽、穿白袍，拿着巨型牙刷做牙醫。飄色車上另掛着鍵盤及魚網，掛上內地車牌的粉紅戰車亮相，亦擺有高鐵列車。飄色車貼上「招租、執笠」告示，反映北上及網購成風下，本地市況變得疲弱，期望港人多支持本地經濟。

有色芯扮演成龍珠，相信是記念最近逝世的日本殿堂級漫畫家、經典漫畫《龍珠》作者鳥山明。炎熱天氣亦無阻礙市民觀賞飄色巡遊的雅興，沿途吸引大批市民及遊客圍觀。他們早有防暑準備，風扇仔、毛巾、太陽帽等紛紛出動，部分人更坐在巡遊路線所經的樓宇露台圍欄上欣賞，而各台飄色上擔任「色芯」的小朋友向觀眾揮手時，眾人均歡呼。