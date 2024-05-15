照顧者缺乏支援　社聯倡設個案經理服務「以家為本」

葵芳邨一名患心臟病單親母，擔心無法繼續照顧中度智障兒，日前與兒子燒炭身亡，再次引發社會對照顧者支援的討論。社聯家庭及社區服務總主任黃和平今早(15日)在電台節目表示，社會服務較少向照顧者及其家庭提供整體服務，亦未能提供整合的支援配套安排，建議設立以家庭為本的個案經理服務，為照顧者家庭提供全面的服務安排

黃和平表示，照顧者常將照顧壓力攬上身，無意識向外界尋求幫助，現時本港的社會服務基本上以被照顧者為主，很少會想到照顧者的需要，故認為要在社區識別隱藏照顧者，鼓勵他們尋求協助。

黃建議，可實行照顧者關懷友善社區計劃，並對鄰舍間的樓長或關愛隊等加以培訓，幫忙識別照顧者，以轉介相關服務；另外亦可建立照顧者登記制度，當照顧者出現嚴重問題，可以立刻安排相關服務予被照顧者。

他又提到，雖照顧者支援專線能提供緊急情緒支援及提供服務資訊，但照顧者需要自己申請相關服務，因而造成障礙。他說，照顧者最急需是上門暫託服務，但往往要提早預約，而個別私人機構及基金提供的相關服務又較為零散。