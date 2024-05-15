中大兩學者專注研究腸道微生物　獲授歐洲科學院外籍院士

中大醫學院兩名腸胃科學者獲選歐洲科學院外籍院士，包括前院長陳家亮及現任助理院長黃秀娟，是今年「醫學及獸醫科學」領域中僅有來自香港的學者。

據中大醫學院介紹，陳家亮主要研究領域包括腸胃道出血、幽門螺旋菌、大腸癌預防，及腸道微生物菌群應用等。他在非類固醇消炎止痛藥(NSAID)及亞士匹靈與消化道出血關聯的研究結果，被美國、歐洲及亞太區的醫學團體納為臨床指引，協助醫護人員為病人制訂治療方案；近年則與研究團隊成功研發出一種以糞便細菌基因偵測瘜肉及早期大腸癌的嶄新技術，並於去年率領全球多國專家制訂臨床指引，以「非入侵性生物標誌物」篩查大腸癌。

至於黃秀娟則為學院裘槎醫學科學教授兼助理院長(發展)，於2010年加入學院，2013年將腸道微生物移植技術引入香港，治療可致命的腸道感染疾病，並與醫院管理局合作，於全港公立醫院提供微生物移植服務。

兩人對於獲授歐洲科學院外籍院士均表示感激及榮幸，並指多年來致力研究將腸道微生物菌群轉化為早期疾病檢測和治療的創新方案，目標為大眾重塑健康。