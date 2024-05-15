佛誕僅放一日假無損市民北上熱情　多個口岸排長龍回程恐再塞

佛誕假期僅1日，關口再現北上熱潮。今日(15日)佛誕假期，各個通關口岸再現早前復活節和母親節的大規模北上熱潮。羅湖口岸今日一早就大排長龍，另一過境口岸港珠澳大橋同樣擠迫，車龍只見頭不見尾。大橋應急救援指揮中心表示，今晚將迎來車輛離境珠海高峰，呼籲駕駛者留意。有網民亦在社交媒體表示，已經習以為常，每逢假日都會北上消費。

佛誕僅得一日假，港人北上的熱情卻不減。羅湖口岸一早便有大量市民排隊過關，每隊約有十幾人，過關需時約半個鐘，而在平日羅湖口岸過關僅需時10至15分鐘，等候時間較平時長不少，但現場秩序仍順暢。香園圍口岸方面，據運輸署15日下午約5時消息，香園圍管制站停車場已泊滿，側面可見北上人流之多。

另外，港珠澳大橋今日的過關情況同樣擠迫。據澳門的執法部門今日上午11時半左右公布的消息，港珠澳口岸離境車道交通擁擠，呼籲兩地牌車主在高峰期時可選擇使用其他口岸離境。排長隊情況直到午後，車龍才逐漸減少。港珠澳大橋應急救援指揮中心提醒，預料港珠澳大橋下午至晚間時段，將迎來離開珠海的高峰，呼籲駕駛者留意。

對於港人如此樂於北上的情況，有網民也在社交媒體表示疑惑，僅一日假期而已，竟都如此多人。有網民回覆道，每逢假日，就會出現港人北上消費的情況，早習以為常。對於港珠澳大橋的排隊情況，有網民就表示，好多人都不會放過有假就北上的機會。另有網民還表示，假期北上已猜到會塞車，今晚回程亦很大機會會再塞。