飄色巡遊散場　碼頭逾4000人排隊人龍長達800米　市民冀加密班次

飄色會景巡遊過後，海量長洲賓客趕回市區，輪候渡輪往中環的人龍長超過800米，逾4,000人沿着海旁等候。有不少排隊的市民呻等候時間過長，但因為明天(16日)要上班，而要提早回家，不打算看搶包山比賽。今午(15日)約4時半，長洲碼頭外已拉起長長人龍，人龍去到北帝廟遊樂場安後掉頭回到碼頭，長達800米，即兩圈標準運動場，形成「長蛇餅」。整體秩序良好。

排起較前位置的廖先生大呻，離島的人眾多，等候已接近45分鐘仍未能上船，較上次多一倍時間。他說家人均感到疲倦，因此未有在長洲多留一會、吃晚飯。廖認為，飄色完結後為旅客離開的高峰期，船公司應該加密班次，以便疏導乘客。

在港工作的日本人Mori亦指，因為明天需要上班，沒有打算在長洲過夜，但指船次過於疏落，日曬下感到很辛苦，希望班次能「似鐵路一樣」10分鐘一班。

市民鄧先生表示，12時已來長洲吃喝玩樂，食海鮮及飲杧果沙冰消暑。他表示人龍「看不到盡頭」，未知最終要等候多久才能上船。鄧相信不少人與他一樣，打算盡早回到市區吃晚飯。