調查指近半兒童有近視　70%對保護視力方法存謬誤

電子產品盛行，近視問題亦見年輕化。有組織就兒童眼部健康以及近視情況作調查，發現小童近視問題嚴重，近半家庭中有兒童患有近視，但只有約30%家庭會做全面眼睛檢查。調查又指，低收入家庭兒童患近視概率比高收入家庭多1倍。醫生呼籲家長應從小開始防止兒童患上近視，並及早帶子女驗眼；社區組織就建議政府加強支援，並增加眼科服務。

調查指，本港兒童近視情況嚴重，近半受訪家庭至少有1名小朋友有近視。23.3%受訪家庭表示小童每天使用電子產品多於3小時，當中過半小朋友有近視情況；而使用電腦超過3小時的兒童，每年近視度數平均增加50至100度。不過，只有約30%家庭會定期為兒童進行全面眼睛檢查。調查亦發現香港家庭對近視認知不足，只有約62%受訪家庭認同近視是「不可逆轉」的眼疾；有約70%受訪者誤以為使用防藍光鏡片、每天花時間觀看綠色物件等有助控制近視；亦有半數受訪者認為，每日進食15至20粒藍莓或一份三文魚可以控制近視。團體指，正確控制近視的方法為每天進行2小時戶外運動，但只有不到一半受訪者認同。另外，只有10%家中有子女的受訪者表示家庭會依從「20．20．20」法則，即每隔20分鐘，注視20英尺外的物件，維持20秒。

問卷亦發現收入低於中位數的家庭，有66%存在近視問題，高收入家庭則只有約33%有該問題。而高收入家庭兒童使用電在產品時，有超過70%人會在較理想的距離觀看。不過收入較中位數為高的家庭中，亦只有約33%會定期為小朋友進行全面眼睛檢查。

眼科醫生許用藍表示，近視是由於眼球拉長導致，情況無法逆轉。而且眼球拉長，有機會導致視網膜脫落、青光眼等眼疾。即使做矯視手術，亦只能免去戴眼鏡的需要，並不能減低患眼疾的風險。他建議家長從兒童時期開始控制近視。例如佩戴控制近視的眼鏡、OK鏡等，又呼籲家長及早帶孩子驗眼。

社會組織協會副主任施麗珊表示，基層家庭面對小朋友視力問題時會遇到不少難關。現行政策規定，綜援家庭在24個月內可獲得最高600港元津貼支付一副眼鏡，不過許多家庭並不了解有關措施。調查顯示，只有1.5%人知道有該項政策。而低收人家庭中，亦只有1%人得到津貼。現時全港只有一間眼科醫院，基層家庭檢查眼睛輪候時間甚長，若想要配眼鏡或OK鏡又會加重經濟負擔。她建議政府應加強支援力度，並增加眼科服務。