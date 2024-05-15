接連發生貝類中毒個案　當局提醒小心購買及進食

貝類是不少人愛吃的海產，但近日接連有市民進食貝類後，出現中毒症狀。當局提醒，貝類毒素耐熱、無臭無味，烹煮、冷藏均不能消除，肉眼亦未能區分，建議市民小心購買及進食貝類，若出現不適應立即求醫。

貝類毒素由藻類產生，貝類吃下產生毒素的藻類後，毒素可積聚在其組織內，進食含毒素的貝類海產，可能患上多種腸胃及神經系統疾病。當局指，不同的貝類毒素，可引致不同類別的貝類中毒，症狀各有不同，例如神經性貝類毒素會導致嘴唇、口腔和舌頭刺痛，以及腸胃不適如腹瀉和嘔吐；麻痹性貝類毒素初期會導致刺痛、口部及四肢麻痹、頭痛、暈眩及腸胃不適，嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

當局建議市民，應向可靠及持牌海鮮店購買貝類，烹煮前除去內臟、生殖器及卵子，食用前棄掉烹煮汁液，每次亦不宜進食大量貝類。當局又提醒，若市民進食貝類後出現病徵或中毒症狀，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

本港近日接連出現市民使用貝類海產中毒個案，一名31歲男子上周日（5日）在家中食用海螺和花螺後約45分鐘後，出現嘔吐、暈眩、視力模糊、乏力和四肢僵硬，同日到急症室求醫；上月27日，一名39歲男子及42歲女子在家中食用大海螺、扇貝和貴妃蚌後，約1小時內出現四肢和舌頭麻痹、嘔吐、暈眩、虛弱和步履不穩，其中1人同日到急症室求醫並入院。