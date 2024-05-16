當局下半年資助民間推家庭教育項目　涵蓋新手父母教育等

為進一步推動家庭教育的工作，民青局與家庭議會將於今年下半年推出一項為期五年的全新家庭教育推廣計劃，以資助民間推行家庭教育項目，藉以進一步推廣家庭價值以增進家庭幸福及社會和諧。新計劃的資助金額為每年800萬港元，預期計劃下的項目可涵蓋新手父母教育、親子教育、維繫家庭關係及其他與婚姻有關的題目，以照顧不同家庭的需要。

當局指，初步構思獲資助機構可以在大約一年的項目期間，舉辦不同類型的活動及支援服務，例如工作坊、互助小組、輔導服務、講座、網上資訊平台、製作教育短片、支援及諮詢熱線、出版刊物等。預計新計劃每年資助約八至十個項目，將會在諮詢家庭議會後公布計劃細節。

另外，在家校會及教育局協助下，全港18區自發成立家教會聯會，加強所屬地區家教會的協調與溝通，並藉著地區的家校活動，建構和諧社會。家校會協助政府為家教會聯會提供資助，讓家教會聯會有更充足的資源，舉辦更多「社區為本」的家校合作及家長教育活動。

除了本地家長教育活動外，家校會亦與香港區家教會聯會合作，舉辦內地考察交流團，讓家長親身瞭解國情和國家的最新發展，增進他們對中華文化的認識和欣賞，從而協助培養子女正確價值觀和國民身份認同。