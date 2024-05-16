去年職安健修例　工業意外不跌反升

立法會於2023年4月19日通過《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，但修例實施後，職業安全問題卻沒有明顯改善，近年更發生多宗嚴重的工業意外，包括啟德體育園致命工業意外、沙田沙井奪命事故等。據勞工處數字可見，2023年工業意外數字為8,134宗，較2022年的7,762宗，多出372宗。

政府的數據顯示，在2022年共有25宗工業意外死亡個案，而在2023年則有24宗，僅下降一宗。雖然整體死亡數字有輕微下降，但個別行業如建造業則出現反升的情況，2022年建造業有17宗工業意外死亡個案，但2023年則有20宗。

事實上，早前16日之內已發生兩宗共3人死亡的工業意外。本月8日在啟德體育園發生致命工業意外，一名男工在動力操作升降工作台上視察工程進度時，被夾於工作台與金屬構築物之間，送院後證實不治；在上月23日沙田源禾遊樂場同樣發生致命工業意外，6名外判工人在沙田源禾路16號一遊樂場進行渠務工程，其中4名工人先後進入沙井工作，惟後來進入沙井的兩人不久後爬出，向在場同事求救，稱在沙井內聞到濃烈不明氣味，亦未知另外兩名工人情況，於是報案求助。消防接報到場，在約4米深處沙井救出兩名男工，惟當時他們均已無呼吸脈搏，送院搶救，證實不治。

有工會曾批評職安健修例效果令人失望，勞工處截至2023年9月進行了53,428次地盤安全巡查，發出2,977張「暫時停工通知書」/「敦促改善通知書」，以及提出1,867項檢控，但工業意外的情況卻未有改善，反映勞工處多次巡查並未帶來應有成效。

勞工界議員周小松早前曾經要求政府部門高調進行聯合行動巡查，以及同步處理涉及工業意外的承建商面對的法律程序及紀律處分，以簡化加快程序。