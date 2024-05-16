東方日報A1：護壆毀爛　巡查眼盲　垃圾車險墮死亡深坑

工業意外一宗都嫌多。雖然政府早前已修訂職安健條例，但仍然意外頻生。本報近日接獲獨家消息，指政府轄下的西九龍廢物轉運站在4日內發生3宗事故，當中最嚴重的事故是有垃圾車在傾倒垃圾期間失事，跌落約3至4米深的垃圾槽之中。有工會成員指若當時司機被拋出車外，恐被仍在運作的機器壓到變「肉醬」。負責監察的部門回應指「每天都會視察廢物轉運站的運作，但沒有發現石壆受損」，並已責成承辦商須加強檢查及維修石壆。有議員直指事件「匪夷所思」，又質疑相關人員在巡查時為何未有發現場內設施損毀。

汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會主任蕭德雄指近日收到工會成員投訴，該西九龍廢物轉運站內原本用作保護垃圾車的石壆損毀多時無人理會，導致本月6、8和9日先後有垃圾車在傾倒垃圾時發生事故。他解釋，由於石壆設在垃圾槽口，當司機倒車時可藉石壆預測車輛與垃圾槽之間的距離，但石壆損毀後，司機難以預測距離導致意外發生。

蕭德雄指出，在本月8和9日均發生有垃圾車後轆、近乎半個車身跌落垃圾槽，需要出動吊車處理，而最嚴重的一次則發生在本月6日，整架垃圾車連同司機一齊跌落約3至4米深的垃圾槽之中，更危險的是用作壓縮垃圾的機器，當時仍在運行當中，而該機器甚至可以將鐵壓爛。他表示，幸好當時司機未有被拋出車外，否則可能會被仍在運作的機器壓到變「肉醬」，加上當時垃圾槽內仍有不少的垃圾作承托助緩衝，司機只受輕傷，若當時沒有部分垃圾作承托，「個人一定會好傷」，但垃圾車嚴重損毀「唔要得」，他強調雖然3次均沒造成嚴重傷亡，但是一旦出現問題情況可大可小，「不堪設想」。

他續稱，該處經常出現垃圾多到遮蓋石壆的情況，令司機難以預測垃圾車與垃圾槽之間的距離，而司機碰到設於垃圾槽前面的石壆便會減慢車速。然而石壆損毀後，司機只能倚靠現場職員協助，有司機曾與站內職員反映有危險，但職員卻反指「你唔好褪埋去咪得」。他曾就事件兩度向環境保護署反映，但該署沒有即時採取行動。據他了解，目前轉運站有數十個垃圾槽，但當中三分之一用作保護司機的石壆都出現損毀。

本報向監督西九龍廢物轉運站的環保署查詢事件，該署回覆指在本月9日收到投訴，指轉運站內有垃圾車在倒車時發生意外，該署已即時翻查閉路電視紀錄，初步資料顯示事件是由於站內有石壆受損，垃圾車在倒車時後輪超出石壆範圍造成車底部分損毀，並非整架垃圾車跌至垃圾槽之中。環保署及承辦商已聯絡相關司機了解事件，證實司機沒有受傷。

環保署又指該署職員「每天都會視察廢物轉運站的運作，但沒有發現石壆受損」，又稱已責成承辦商需加強檢查及維修石壆及加強指揮垃圾車倒車的情況，避免任何意外發生，同時要求承辦商就事件在7天內提交報告。勞工處回覆本報查詢時則指正在了解事件。

身兼工會成員的議員陸頌雄形容事件「匪夷所思」，直言連續發生事故「冇死人好好彩」，但他強調「好彩唔係必然」。對於環保署指職員每天都會視察轉運站的運作，但沒有發現石壆受損，他質疑環保署若每日派人視察何以未有發現相關情況，有明顯損耗為何沒有留意到，指「細節決定職安」，目前即使有法例保障職業安全，但各持份者，以至執行人都要「用心」看待，促請環保署要吸收這次「好彩」教訓，不要再出現問題，而且在報告完成後亦要向相關工會及傳媒交代內容，包括是否有人受到處分。

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