含避蚊胺驅蚊劑效能最高　接觸過量刺激皮膚可致皮疹水泡

消委會早前以真人實試25款驅蚊劑樣本，發現近9成含避蚊胺(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)的樣本，在塗搽4小時後仍能提供80%或以上的保護，其中1款含DEET的様本，更是全部樣本中唯一於測試中沒有任何蚊子降落在已塗搽樣本的前臂皮膚，保護力最強。惟消委會提醒，消費者應留意高濃度成分可能刺激皮膚或引致皮疹及水泡等。

消委會從不同零售店，購買了25款驅蚊劑樣本，當中包括5款含有DEET、4款含有picaridin、2款含有丁基乙酰基氨基丙酸乙酯(IR3535)、3款含對-薄荷烷-3,8-二醇(PMD)、1款含有雪松油(cedaroil)、2款含有野紅茄提取物，還有其他8款聲稱「天然」或「草本」的樣本，每瓶由18.9至259港元不等。

結果發現，DEET保護力最強，針對致倦庫蚊，9款樣本在塗抹4小時後仍能提供96%或以上的驅蚊效能，當中7款更達100%，表現穩定。至於埃及伊蚊，除1款標示DEET濃度較低的樣本，在塗抹4小時後驅蚊效能下跌至35%外，其餘均能維持80%或以上；而其中1款標示含DEET的樣本更是全部25款樣本中，唯—在所有時點的測試都沒有任何蚊子降落測試員前臂的皮膚，保護力最強。

是次測試還涵蓋其他8款聲稱天然或標示植物成分的樣本，例如香茅油、檸檬草油、大豆油、檸檬尤加利油等，整體上驅避致倦庫蚊的效能不俗，當中7款於第4小時，效能仍達70%。但調查發現，有1樣本不驅蚊反吸蚊，該款樣本於測試兩類蚊時，在大部分時點，均出現在使用後較沒有使用時，平均有更多蚊子降落在測試員前臂上，反映樣本含有的某些成分可能對蚊有吸引力，殘留在皮膚上反而吸引蚊子靠近。

25款樣本中，發現由「趣樂」生產的全天然有機滋潤防蚊蟲露，不論在驅避致倦庫蚊或埃及伊蚊，均評分最低。「趣樂」生產商回應則指，它不是一種驅蚊劑，因它不含有高劑量的強效化學驅蟲成份，其主要功能是安全的戶外保濕劑，並且在室外逗留相對較短的時閒內提供一些驅蚊效果。該公司又指產品引入本港時，曾聯絡漁護署及衞生署，獲回覆指該產品不屬除害劑或驅蟲劑，故不應要求該產品需要通過為驅蟲劑而設的測試。

消委會表示，雖然在眾多成分中，DEET的驅蚊效能最高，但消費者仍需留意當使用高濃度的DEET產品或接觸過量DEET，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，其中對兒童的風險更大，故使用前應參考本港衞生署建議，兒童應盡量使用較低濃度、上限為10%的DEET驅蚊劑，而 6個月以下的嬰兒更不應使用，除非兒童要前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，到2個月或以上的兒童才可使用濃度上限為30%的DEET驅蚊劑。