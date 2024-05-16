消委會實測30款BB衫　11款鈕扣易脫落　5款有纏頸風險

給嬰兒穿着的衣物必須既安全又舒適。消委會測試了30款聲稱適合2歲以下嬰兒穿着的衣物，結果發現當中11款樣本，在拉力測試中有啪鈕或鈕扣脫落，若被嬰幼兒誤吞有機會導致窒息。當中，更有5款樣本的綁帶設計不符合歐洲標準要求，可能有纏頸的風險。測試又發現1款樣本的游離甲醛釋出量超出內地標準規範上限逾一半，或會刺激嬰幼兒皮膚，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎。亦有1款樣本的酸鹼值偏高，穿着時有機會使嬰幼兒皮膚痕癢不適。消委會提醒家長新購衣物應先清洗乾淨才讓嬰幼兒穿着，以減少衣物上的化學物質。

消委會分別從嬰幼兒服裝店、連鎖服裝店及百貨公司等，購入30款嬰幼兒衣物，分別有連身衣、包臀衣、以及俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣，平均每件售價由22港元至419港元不等。測試包括機械物理性能、化學檢測及耐用程度，其中4款的總評分達最高的5星，反映產品質素與價格不一定成正比。

嬰幼兒喜歡啃咬或拉扯物件，其中一項測試是評估樣本上的鈕扣與裝飾物等附件的抗拉強度，測試對衣物樣本的各個部件施以90牛頓的拉力並維持10秒，結果有11款樣本出現啪鈕或鈕扣脫落而產生小部件，未能符合歐洲玩具安全標準EN71-11的要求，其中4款有啪鈕或鈕扣更在小於70牛頓的拉力下已經脫落。

值得關注的是，有3款樣本脫落的啪鈕產生尖銳角，包括連鎖店UNIQLO(樣本21)、LASSIG(樣本20)，以及AMOR(樣本25)，構成刮傷嬰幼兒皮膚的風險。

樣本中有5款俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣，全部上胸位置均附有綁帶或繩帶，不符合歐洲標準的要求；其中1款位於胸部與腰部之間的繩帶長度達到20厘米，亦超出標準上限6厘米。此外，2款樣本的繩帶末端沒有防止被磨損及散開的設計，露出鬆散紗線，若嬰幼兒的手指被線緊纏，嚴重者有機會影響手指部位的血液循環。

是次檢測發現，有1個樣本檢出的游離甲醛量達32.3mg/kg，超出內地規範就嬰幼兒紡織品所設的規定上限(20mg/kg)逾一半，穿着者的皮膚或會受到刺激，情況嚴重更可能導致過敏性接觸性皮膚炎。而衣物布料的酸鹼值過高或過低都會刺激皮膚，嬰幼兒穿着後皮膚或會痕癢。測試發現「思詩樂」(樣本29)的酸鹼值達到8.5，超出內地規範的酸鹼值容許範圍(4.0至7.5)。而試驗亦發現有10款樣本的衫身主體布料、袖口、領口、褲腳邊、印花、繩帶、蝴蝶結等部分檢出熒光增白劑，或會令部分嬰幼兒出現皮膚過敏反應。

UNIQLO(樣本21)的品牌商指，其產品分別符合GB 31701標準及美國CPSIA標準要求，並會向消委會提交報告，又指消委會的拉力測試所用的力度高於美國及內地標準所採用的力度，其產品未收到有關按鈕脫落的任何投訴；AMOR(樣本25)回應指會採取措施改善產品上的鈕扣抗拉強度；LASSIG(樣本20)的代理商不同意消委會的拉力測試，認為是按玩具標準的方法測試，而代理商指產品分別通過GB 31701標準及技術文件DIN CEN/TR 16792的70N拉力測試。「思詩樂」(樣本29)廠商指，按日本厚生勞動省就醫療用紗布及棉花的檢測方法，其產品的酸鹼值為7.4，並會向消委會提交報告。