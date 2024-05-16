5款冷氣機製冷效果未達聲稱數值　「樂聲牌」最慳電

消費者委員會早前測試了市面上14款「1匹」淨冷型變頻式窗口冷氣機，發現部分樣本標示的製冷量及能源效益級别均與測試結果出現差異。其中5款樣本的製冷量較其聲稱的數值低，差異最大的1款較聲稱數值低近5%。

是次測試的14款「1匹」淨冷型變頻式窗口機樣本，售價介乎3,669至7,650港元不等，部分型號的售價已包括基本安裝，其餘則收取340至560港元的基本安裝費。當中總評分最高的2款樣本同獲4.5分，其餘大部分樣本獲4分。

不少消費者都希望冷氣機「夠凍」，製冷速度快。惟消委會以樣本的最大負荷狀態及根據國際標準進行測試，結果量得各樣本的製冷量由2.511千瓦至2.852千瓦，有5款樣本未達到聲稱的製冷量數值，相差幅度介乎1.7%至4.9%，當中3款樣本的相差幅度較大，實際量得的製冷量較聲稱的數值低3.6%至4.9%。

14款冷氣機中，5款製冷量較測試結果低，分別是「美的」、「開利」、「東芝」、「豐澤」及「惠而浦」，其中「豐澤」與聲稱的製冷量相差最大，達4.9%。至於若每年開機製冷180天、每天12小時，以每度電$1.6計算，粗略估計14款冷氣機每年所需電費介乎763至1,029港元，其中以「樂聲牌」為最慳電，料每年需763港元；至於最貴為「LG」，估計每年所需電費達1,029港元。

「東芝」表示，製冷量出現差異，相信或與測試環境及使用設備不同所導致。「開利」則強調在數月前已通過機電工程署的監察測試，符合現釐定的能源效益級別要求，至於製冷量及能源效率標準出現差異，相信與測試儀器不同所致。

調查又發現，3款1級能源級别樣本測試結果只達2級標準，其中最遜色的1款製冷季節性表現指數(CSPF)數值為4.417，與同獲1級而數值達5.092的樣本相比，兩者的能源效率相差達13.3%。不過消委會指，雖該3款樣本於是次測試所得的CSPF數值，與進口商呈交予機電署的認可實驗所測試報告的差異，並無超出標籤計劃及國際慣常做法容許的8%公差範圍，但相關廠商仍應予以改善。

消委會又發現，14款型號新機全機保用期由2至4年不等，除2款冷氣機外，大部分供應商均提供續保服務，年費介乎450至800港元，但續保後並非所有維修費用均獲豁免，可能需支付較正價優惠的零件費；至於冷氣機清洗服務的收費差異亦頗大，保用期內市區由400至1,200港元不等，偏遠地區則介乎500至1,600港元。該會呼籲供應商，盡量為產品提供較長保用期，以及較便宜的續保年費和維修費等，以鼓勵消費者盡量繼續使用產品，從而减少廢棄物，推動可持續消費。