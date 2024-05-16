攔截程式年費逾千元　上傳資料至資料庫　用戶姓名住址任睇

不少市民每日都會接到很多推銷或詐騙電話，為應對這種情況，往往會選擇下載應用程式攔截此類電話。消委會今日(16日)公布一項調查顯示，發現各攔截程式的功能相近，基本都可滿足攔截垃圾電話的需求，但是有攔截程式則會將用戶電話內的資料備份並難以刪除。此外，消委會還提醒，移除軟件並不代表取消訂閲，用戶需留意訂閲情況，以免下月被自動扣款。

消委會表示，此次檢視了本港最多人使用的5款垃圾電話攔截程式，發現當中有2款程式在取得存取權限後，會自動或由用戶開啟「強化搜尋」功能時，將用戶通訊錄中所有聯絡人的資料上載和整合到程式的資料庫中，並供其他用戶搜索；個人資料如姓名、電郵地址，甚至住址等有機會被人一覽無遺。當中的1款更是在個人資料保存期限到期後將本應需要清理的用戶個人資料繼續保存在系統中。消委會認為，如此做法明顯欠妥當。

在測試中，發現有應用程式會整合用戶數據入資料庫，可供其他用戶反向搜索，只需輸入電話號碼即可查詢到其姓名、電郵甚至家庭住址及每月租金等敏感資料。若用戶在通訊錄中存入了親友的號碼，即便親友未有使用過該程式其資料也有可能被在不知情的情況下上載。其次，若用戶選擇從資料庫中刪除自己的號碼，程式一般會根據私隱政策再保留一段時間，然而有一款應用程式在保存期過後資料仍會被存儲在該程式的系統中。

另外，消委會表示，所有受測試程式都有付費功能，價格從每月8港元至每年1,790港元不等，包括提供無廣告服務、更新數據庫及進階來電封鎖等功能。但是消委會提醒，大部分計劃都屬自動續費訂閱，移除軟件並不等於取消訂閲，若消費者不希望被繼續扣費應該妥善取消訂閲，才能避免在下月被自動收取費用。