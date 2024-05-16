1至4月錄8宗涉家居清潔投訴　有清潔員弄壞名貴擺設用膠水修補

不少家庭都會選用清潔公司的家居清潔服務為家居進行清潔，然而消委會不時接獲有關此類服務的投訴，今年1至4月就有8宗相關投訴，與去年同期相若。涉及的投訴中，包括有消費者發現財物損毀、除甲醛後全屋傢俬表面反而變黏，以及深層清潔服務效果未如理想等。消委會敦促業界嚴控服務質素水平，同時加強職員培訓，應時刻秉持專業服務精神及營商態度，勿試圖馬虎卸膊，以減少消費糾紛並確立良好商譽。

蕭先生一直使用A商戶的鐘點清潔服務，有一天留意到家中一件名貴擺設有膠水修補過的痕跡，惟黏力不足無法固定碎片，致使投訴人發現擺設有破損。獨居的他認為清潔員不小心弄毀擺設後作修補。A商戶第一次回覆投訴人時指清潔員並沒有觸摸及清潔過該擺設，故不知破損原因。

蕭大感不滿，A商戶其後又改口稱清潔員確實有為該擺設進行清潔，但當時未察覺有損毀，到發現有損毀痕跡時已即時匯報事件。蕭認為A商戶有隱瞞事實之嫌，且拒絕承擔責任，因此向消委會投訴。A商戶回覆消委會時指清潔員已按程序匯報事件，並認為蕭未有充分理據指證清潔員，只願意退回460港元以表善意。個案最終因蕭先生堅持不接受安排，及商戶拒絕再作跟進回應而未能解決。

陳女士在新居裝修後安排B商戶為家居進行大清潔及除甲醛，她兩天後到新居檢查，卻發現所有傢俬的表面都是十分黏手，認為清潔員可能在除甲醛後未有再一次為家居徹底清潔。她向商戶反映後卻不獲跟進，並建議投訴人自行清潔，遂向消委會投訴。

B商戶解釋指，由於除甲醛時會產生霧化粒子，加上當日天氣較為潮濕，傢俬有機會因而未能乾透並於表面出現黐手的感覺，亦強調除甲醛的服務範圍並不包括服務後的家居清潔，但理解投訴人新居情況，願意提供一次免費清潔，事件最終得以解決。

李先生於C網上平台購買一個4小時的家居深層清潔服務，並額外繳付70港元，要求清潔員自備吸塵機。然而，當日清潔員不但遲到早退，更沒有帶備吸塵機，清潔服務質素亦十分差劣，家居各處仍有污跡塵埃。李致電清潔員反映不滿，清潔員要求投訴人自行處理。經消委會介入後，C商戶承認清潔員當日的確忘記帶備吸塵機，且理解其表現仍有改善空間，故願意退回額外繳付的「吸塵機費」及一半「清潔費」予投訴人，合共463港元，個案得以解決。