太平清醮吸逾5萬人遜疫前　輪候領取平安包多長者

長洲舉行太平清醮、飄色巡遊及搶包山等活動，吸引大批市民前往觀賞。今日(16日)凌晨搶包山後，長洲按傳統在太平清醮翌日免費派發平安包，有不少市民早上到北帝廟對出的球場排隊領包，當中大部分為長者。有清晨7時許已來排隊的市民表示，平安包寓意平安健康，每年都會來領取。太平清醮值理會貼出告示，指上午9時半開始，會由北帝廣場沿街派發平安包。

離島區議員郭慧文稱，今年訪客人流較去年有所增加，多年前曾錄得6萬人次遊客，而新冠疫情後復辦，對上一年有4.8萬人次，而今年就有5.1萬人次。她在一個電台節目指，除感受到乘搭新渡輪的人流增多，店舖亦反映往年生意淡靜，但今年飄色後，不少食肆都爆滿，之前一晚的「恭迎聖駕」活動，除了長洲本身居民返來參與，亦有遊客租度假屋參與活動，當中以內地遊客居多。

被問及北上消費對長洲慶典活動的影響，郭指觀察到有長洲居民搭早船出去，準備北上消費，但長洲太平清醮始終是國家級活動，沒有太大影響。她又分析，到長洲的遊客分為兩批，第一批是看完飄色巡遊後在傍晚離開，第二批則是已訂酒店，夜晚看搶包山。郭形容整晚人流都多，又指本地與內地遊客都值得來長洲深度遊。