醫管局續聘非本地醫生　政府將建藥研新機構

醫管局年度研討大會今晨(16日)舉行。政府在研討大會上表示，會繼續支持醫管局招聘更多非本地培訓醫生，同時也會加強與內地在相關領域的深入交流。其次，在醫療設施的建設與政策的支持上也會給予相應的措施。另外，政府還表示，去年實施的新藥政策「1+」機制將加強香港的藥物評估能力。同時，政府還表示，將會成立新機構，為藥物研發提供支援平台。

在醫管局研討大會上，政府就醫管局招聘非本地培訓醫生的事宜表示，支持醫管局招聘更多的非本地培訓醫生，且會繼續加強醫療人員的相關培訓。本港亦積極與內地進行醫療方面的深入交流，有超過100名醫護專業人員已在大灣區醫療人才計劃下開展交流。政府方面還表示，硬體的開發對香港的醫療系統同樣很重要。醫管局正在發展智慧醫院和智慧護理措施，可保證本港的醫療系統保持現代化和高效的水平，在此基礎上，香港可以擁有一個可持續的醫療保健系統。此外，在政策方面政府也表示會採取相應措施支持，政府會將香港建設成為健康和醫療創新樞紐，現時正加強本港藥物和醫療設備監管制度，包括支持臨床試驗，而醫管局最近成立「中央臨床研究及創新辦公室」，可促進科學研究。

另外，政府去年推出的關於新藥的政策「1+」機制已在去年11月生效，新機制將會允許具有本地臨床數據支持的特定新藥，在獲監管機構批准後便可在香港註冊。政府表示，此舉將會加強香港的藥物評估能力、專業知識和軟硬件設施。

政府在參加一個醫療健康峰會時還表示，香港的目標是建立一個國際公認的醫療和藥品註冊機構。在臨床實驗方面，政府將在今年在「河套深港科技創新合作區」成立「大灣區國際臨床試驗所」，為有關醫療研發機構提供一個臨床試驗支援的平台，同時將繼續鼓勵臨床應用新藥、醫療器械，帶動醫療相關產業發展產品測試。