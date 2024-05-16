薪趨會：如實反映公司薪酬變動　政府下周與職方會面

薪酬研究調查組今日(16日)上午向薪酬趨勢調查委員會各委員提交2024年薪酬趨勢調查報告。最新數字為公務員薪酬趨勢總指標，分別是高級5.05%，中層5.35%，低層6.63%；扣減平均遞增薪額開支的薪酬趨勢淨指標，分別是高級4.01%，中層4.32%，低層5.47%。

薪酬趨勢調查委員會主席李律仁，指調查結果如實反映參與調查的公司年度薪酬變動的幅度。他指今年的調查共收集111間公司，約13,400僱員的薪酬數據。是次調查，是參與調查的私營機構，由2023年4月2日至2024年4月1日，12個月內全職僱員的基本和薪金的總和，以對比上1年的平均變動幅度。

他指薪酬趨勢調查只是初步結果，並不是調查委員會向政府建議的公務員薪酬調整幅度。其實薪酬趨勢指標，只是行政會議決定公務員薪酬調整時，其中一個考慮因素，他強調今日公布的調查結果屬初步資料，有待薪酬趨勢調查委員會詳細考慮。調查委員會將於下周三仔細討論，並將向政府提交經過調查委員會確認的調查結果。

政府經濟顧問梁永勝預料本港經濟有溫和增長，加上政府的提振經濟措施，對市道應有幫助。政府財政狀況，計及24/25年政府發債1,500億港元，年度赤字481億港元。

公務員事務局常任秘書長梁卓文指薪趨會在下星期同職方代表開會後，會審核和確認調查結果，繼而交予政府。公務員事務局在本月底同職方代表會面，了解他們對於薪酬調整的訴求，以及對於公務員士氣的看法。公務員事務局會向行政會議作出匯報，將按照機制考慮6大因素之後，向職方提出調整方案，並邀請職方回應。在接獲職方回應後，行會將會就2024/25年度的公務員薪酬調整作出決定。

公務員事務局發言人表示，已收到薪酬趨勢調查初步結果，而行政長官會同行政會議會按既定的年度公務員薪酬調整機制，在決定年度公務員薪酬調整時，全面並充分考慮所有相關因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、從薪酬趨勢調查結果計算出來的薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣。