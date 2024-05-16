曹貴子再遭入稟追討欠債　涉款8200萬元

商人曹貴子繼早前被一名商人及一間塑膠實業公司入稟高院，追討連本帶利共約9,870萬港元貸款外，於周二（14日）再被另一名人士入稟高院，指曹於去年與其達成貸款協議並向曹借出8,200萬港元，但曹並沒有還款，故要求法庭頒令對方還款及支付利息等。

原告是凌偉開，被告是曹貴子。據入稟狀指，與訟雙方於2023年1月16日達成貸款協議，由原告向曹借出8,200萬港元，年息為24%，貸款及利息須於今年1月15日前清還。不過曹至今仍未償還貸款，原告遂入稟法院追討該8,200萬港元、所涉利息和訟費。

資料顯示，曹貴子於去年亦曾被指借款未還，遭商人張仁祥（譯音）及精裕塑膠實業有限公司（下稱精裕），入稟追討本金連利息9,870萬港元。據當時的入稟狀指，2018年10月張與曹達成貸款協議，並向曹借出2,000萬港元，年息為10%。張以支票形式支付，並分5次給予曹的妻子歐翠儀代收。惟曹未有償還任何款項，故入稟追討。

精裕與曹則於2011年9月達成貸款協議，精裕向曹借出5,000萬港元，年息為10%，曹需於2012年9月15日前清還本金。及後雙方4度達成協議，把還款期押後，年息亦調低至8%。曹自2018年7月後未有再支付任何利息。截至去年7月底，曹共拖欠本金連利息逾7,000萬港元。原告要求曹還款不果，故入稟追討。兩原告早前要求高院聆案官直接頒令勝訴，聆案官於今年3月頒下判詞，指曹並無合理抗辯理據，直接判處原告勝訴。

案件編號：HCA 888/2024