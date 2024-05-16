潘焯鴻未移除誹謗及不實言論　前助手再入稟要求頒入獄令

曾揭發沙中綫工程鋼筋不合標準的「中科監察」主席潘焯鴻，於今年3月被其前助理潘麒智入稟高院民事控告誹謗，指他在Facebook貼文，指控潘麒智取走慈山寺內的一尊白玉佛像，其後又在其YouTube頻道上再談及該些事件。原告指相關言論構成誹謗並造成損害，其後獲法庭頒下臨時禁制令，潘焯鴻須移除相關誹謗及不實言論。前助手於周二（14日）再入稟高院，指對方未有移除相關言論涉藐視法庭，要求法庭頒下入獄令或罰款命令。

本案原告是潘麒智，被告是潘焯鴻。入稟狀指，原告於今年3月獲高院頒下臨時禁制令，惟被告未有依命令移除於Facebook及YouTube頻道對原告構成誹謗及不實指控之言論。原告指被告違反臨時禁制令，因此涉藐視法庭，遂入稟要求法庭向被告頒下入獄令及或罰款命令。

據誹謗案的入稟狀指，原告為一名網上電台的主持，使用「潘小文」此名字，並設有一個YouTube頻道，被告則曾聘用過原告當他的助理。據原告指，被告於今年3月14日發布貼文，內有一些圖片及他早前與原告在勞資審裁處對駁公堂時的法庭謄本，當中有內容提及原告取走了慈山寺內一尊白玉佛像。原告指該些言論均非真確且構成誹謗。同年3月13至14日，被告又於其Youtube頻道內發布相關言論，亦對原告構成誹謗，並影響公眾對原告的觀感。原告又指原本打算投資位於馬來西亞的果園生意，估計可賺取500萬港元的利潤，但因為被告的言論令其喪失了投資機會。原告遂要求法庭頒令禁制被告再作出相關的言論，並要作出賠償。

案件編號：HCMP 719/2024