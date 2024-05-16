薪趨會調查與政府決定有差距　2021年減薪變凍薪

薪趨會公布今年的調查，初步結果顯示公務員再有加薪的機會。實際上，在過去多年得出的調幅與政府最後決定的實際加幅有差距，最為明顯是2021/2022年度調查結果是負數，但政府最終決定公務員減薪。

翻查資料，在2019年薪趨會得出的結果高中層公務員的薪酬趨勢淨指標為4.58%、5.08%及3.13%，最終政府決定高層加薪4.75%，中低層加薪5.26%。

2019年受到反對《逃犯條例》引發連串社會衝突，經濟大受打擊，再加上2020年初疫情爆發的夾擊下，薪趨會的調查結果仍錄得輕微增長，高層加幅為1.68%、中層是1.98%，而低層則為1.15%，但政府決定凍薪。及至2021年疫情持續爆發，調查結果顯示負數，即高層加幅是-2.04%、中層-0.54%，而低層則-0.68%，然而政府決定再凍薪。

在2022年薪趨會的調柦結果，高層加幅高達7.26%、中層為4.55%，而低層則為2.04%，高層的加幅遠遠高於中低層，更跑贏「通脹」，有「肥上瘦下」之嫌，更被外界炮轟超「離地」。政府最終決定高層劃一加薪2.5%。雖然表面上算是想平息眾怒，但外界仍斥是」疫市加薪。

2023年的調查結果顯示，高層加幅為2.87%，中低層分別是4.65%及4.50%，最後高層的加幅與調查結果相同，低層則與中層看齊劃一加4.65%。