社工工會支持註冊局改革　確保專業能力免影響形象

香港社工及福利人員工會（社工工會）今日（16日）表示支持社會工作者註冊局（註冊局）改革。勞工及福利局（勞福局）將於明日（17日）刊憲修例，並在近期於立法會首讀。社工工會指十分關注註冊局在審核社工資格、註冊及紀律管制等事宜上確保能公平公正處理。社工工會還建議註冊局增加業內人士及社會人士為成員。而且，在選舉時也應當注意人員素質，避免影響社工形象。

早前勞福局局長孫玉菡指出註冊局目前的行徑和決定偏離《社會工作者註冊條例》的精神，並不符合社工專業形象及市民對社工的期望，將於明日刊憲修例，並將22日在立法會首讀。社工工會對此表示支持，社工工會稱，註冊局應盡早改革，以確保社工專業能力及達至保障服務使用者及公眾的利益。

社工工會表示，早在2016年時就要求並向註冊局投訴，要求局方檢討相關委員是否仍適合擔任，局會專業操守委員會的召集人職務，並要求取消其社工註冊，但社工工會指註冊局並未採納投訴。社工工會稱此舉令社工的專業形象備受打擊。

此外，社工工會表示，十分關注註冊局在審核社工資格、註冊及紀律管制等事宜上，確保能夠以公平公正、不偏不倚的態度處理。建議增加業內及社會人士為成員，以確保其小組的質素。同時，社工工會認為註冊局在選舉時應推出相應措施確保參選人的素質，避免再次出現違法成員，影響社工專業形象。