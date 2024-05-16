人力顧問指公僕加薪幅度偏高　工會指減薪打擊士氣

針對薪趨會的調查結果，資深人力資源顧問周綺萍對調查結果感到驚訝，指經濟環境有欠理想，不少企業傾向以花紅獎勵員工，加薪趨向審慎，幅度大約只有3.3%至3.5%，認為今次調查得出的數字偏高，如果政府加足人工，將對私人市場構成壓力，尤其是跟隨政府調整薪酬的公共事業，指「調查結果不現實，但問題是僱主要面對現實」。

華員會秘書長蔡冠龍指本地經濟正在復甦，多個企業正爭奪員工，認為今次調查結果符合一般印象，但他強調華員會會檢視調查公司有否問題，例如漏報花紅等，確認調查結果後，會再考慮政府財政狀況、經濟增長、公務員士氣等因素，向政府提出建議。

被問及有意見認為政府財赤下，公務員應減薪，蔡指明白政府有財政壓力，但亦希望當局考慮維持公務員購買力，並讓公務員分享經濟發展成果。他指過去公務員在經濟不景時，曾經凍薪，部分層級的累計薪酬增幅，仍未能追上甲類消費物價指數的同期變動，而且公務員人手緊張，壓力相當大，如果減薪將打擊士氣，對整體經濟亦未必好。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭希望政府按淨指標加足薪酬，指政府招聘低層公務員有難度，如果不相應調高薪酬，將難與私人市場競爭。對於政府面臨財赤，有意見認為公務員應該減薪，他指經濟不景時，公務員往往「萬箭穿心」，指如果薪酬加幅低於淨指標，將會影響士氣，亦會影響市場。 公務員總工會主席馮傳宗表示，薪酬趨勢調查的機制行之有效，能準確反映市場不同階層薪酬的變動，認為應該尊重機制，按淨指標加薪。