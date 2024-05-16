團體推免費基因檢測　適用乳癌等6種癌症

癌症資訊網慈善基金與檢測公司Inocras合作，宣布推出「HRDetect」計劃，為香港和澳門合資格的癌症病患提供免費BRCA或HRD基因檢測，以透過準確的檢測方法讓更多癌症病人受惠於「精準治療」，以達致及早檢測、及早預防與治療。計劃的服務對象需持有有效香港或澳門特別行政區身份證、香港醫院管理局及澳門衞生局轄下醫院或香港及澳門私營醫療團體的病人，並持有專科醫生轉介表格。每位病人只可使用一次資助。計劃包括一次基因項目檢測和由專科醫生提供的檢測前和檢測後的遺傳諮詢輔導。計劃需經由專科醫生轉介。

最新基因組測序「BRCA/HRD 基因檢測」屬個人化精準治療，適用於6種癌症病人，包括乳癌、前列腺癌、轉移性胰臟癌、卵巢、輸卵管及腹膜癌。由於突變基因帶有家族遺傳性，即代表攜帶者的直系親屬有一半機會帶有相同的突變基因，而基因測試有效協助繪製家族病歷圖譜以及讓家族成員早一步找到最適合的預防方法。如果及早發現，並進行及早治療，便可提高存活率和根治的機會。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀表示希望通過各方共同努力，提高公眾對遺傳性癌症的認知，幫助更多有需要的癌症患者和家人度過人生旅程。同時鼓勵更多社會人士了解到及早檢測、及早發現、及早治療的重要性和好處。