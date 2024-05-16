四大策略應對極端天氣　市民追風或被檢控　以收阻嚇作用

港府今日(16日)表示，近年全球暖化，世界各地出現極端天氣增加，當局已召開多次跨部會議，確保颱風季來臨前做好充份準備，將全方位強化四大策略，包括超前準備、加強預警、果斷應急及迅速復原，強調要以保障市民為原則。

官員指在超前準備方面各政策己強化基建設施，例如渠務處會加強防洪，亦會與天文台合作，在有可能的地區巡查，並在水浸風險高的地方加上標記，相關部正進行或完成風險較高的地方進行巡查。他又警告如果有市民追風，在有證據情況下會果斷執法，目的收阻嚇作用，又稱兩地會監察排洪情況。

至於鐵路安排，港府指與港鐵商討後，認為九號風停止行車為最安全的做法，但會改變安排，會在可行情況駛至總站，或較大空間處理市民的站或鄰近商場，認為安排重要。在颱風來臨，會按天文台預測，在安全情況下會考慮重新安排航班，又承諾會確保客運大樓內的旅客人流有好的管理，強調政府己準備就緒。

發展局會做好超前準備，包括在去年特大暴雨的情況後，發展局己完成120項地區小型改善渠務工程，並進行正11項雨水排放大型工程，預計2024至2030年分批完成，亦將在今個月向財委會申請7項，就改善黃大仙和港島渠務工程申請撥款，又會在元朗和尖沙咀會試行用實時影像分析水浸情況。

保安局指兩地排洪通知機制一般情況會有3小時，但如果緊急會儘早通知，己與深圳商討優化機制，當內地考慮排洪時會通知政府，又指目前有法例可以封閉康文署場地，如果有人闖入可以作出執法，及檢控，最高可被判罰2,000港元和監禁14天，當局認為救援人員安全重要，因此不會上山和下海「去揾人叫人返嚟」，促市民不要將拯救人員放在危險位置。在大風期間有有沖浪熱點，當局會派員到熱點巡視。