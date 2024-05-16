詹培忠父子串騙案　恐家人遭遇不測　控方首名證人獲准屏風下作供

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件今日(16日)在區院續審。控方終讀畢承認事實，並準備傳召首名控方證人作供。控方先為該證人向法官申請頒令禁止披露該證人身份及讓其於屏風下作供。法官最終批准申請，該證人將於明天（17日）出庭作供。

3名被告依次為詹培忠(77歲，董事)、詹劍崙(52歲，商人)及王蓓麗(女，65歲，無業)。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司(下稱亞洲資源)、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬港元的可換股票據。詹氏父子早前申請永久終止聆訊被拒。

控方今早讀畢控辯雙方承認事實，原定隨即傳召首名控方證人作供。惟控方表示因該名證人擔心其身份被披露後，會令到其家人遭遇不測，故申請法官頒令禁止披露該證人身份及准許其在屏風下作供。詹培忠的代表律師表明反對此申請，認為有違公開審訊原則。不過區院法官練錦鴻就此申請作裁決指，法庭須就公平及公開審訊原則作平衝，並認為證人的擔憂並非沒有可能發生，在考慮後該申請並不影響公平審訊，故批准其申請。由於法庭需時作出相關安排，該證人將於明早始作供。

今次事件原本尚有一名男被告馬鐘鴻(48歲，商人)，但他之前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。馬鐘鴻涉及上述全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。馬在案中首次提訊時不獲保釋，其後獲高院批准以現金連人事擔保共715萬港元保釋外出，但之後沒有依期應訊。

案件編號：DCCC 439/2022