泰國海運粟米片及即食麵藏1600萬大麻花　監控遞送拘3男

海關港口及海域科人員根據風險評估及資料分析，早前鎖定一個來自泰國的海運拼裝貨櫃。該貨櫃報稱載有8批不同種類的貨物，其中一批為雜貨食品，參照貨物資料，雖然寄貨人和收貨人均為物流公司，但其地址報稱為私人住宅，而且雙方最近均無任何海運紀錄，再加上貨物是來自大麻合法化的國家，屬於毒品高風險地區，引起關員高度懷疑，決定扣留該貨櫃作檢查。

上周五(10日)，關員在葵涌海關大樓開櫃檢驗，並從櫃內中間位置聞到強烈大麻氣味，於是嘗試於貨物當中尋獲氣味來源。經一番搜索後，關員最終尋獲一個載有粟米片包裝食品的紙皮箱，並留意到食品包裝上有被重新封裝的痕迹，於是打開食品查看，揭發內裏裝載懷疑草本植物，經檢取樣本進行快速毒品測試後，初步確認為大麻花。

海關其後陸續對該批貨物作X光檢查，再察覺到部分貨物存在可疑影像，從而發現不法分子亦以偽裝即食麵來包裝及收藏毒品，企圖魚目混珠，逃避海關偵查。結果，海關徹底搜查全個貨櫃內共980箱貨物，並從其中8箱檢獲約77公斤懷疑大麻花，估計市值約1,600萬港元。

案件交由海關毒品調查科跟進，並迅速鎖定元朗一個物流倉庫，展開監控遞送行動。至前日(14日)下午，一名男子前往該倉庫提取相關貨物，然後駕駛貨車將之載送至九龍城，交予第二名男子接手；後者其後駕駛另一輛貨車駛至太子，再將貨物轉交一名外籍男子，關員見時機成熟，即時以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕3人。

調查顯示，其中兩名被捕的本地男子為42歲及49歲，均為貨車司機，他們分別收取1,000至3,000港元報酬，協助提取及運送該批貨物，他們現已獲准保釋候查；被捕外籍男子32歲，相信是貨物的最終收件人，他已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(17日)在西九龍法院提堂。

調查人員表示，毒販花盡心思，利用不同收藏手法偷運毒品。第一，藏有毒品的貨物只佔整體貨物中的少數；第二，懷疑大麻花被偽裝成不同類型食物，經由重新封裝、抽真空程序，意圖掩蓋大麻的強烈氣味。此外，販毒集團利用多重貨車司機作物流安排，期間曾將貨物放置在貨倉暫存，待時機成熟，再以「車過車」的形式將毒品運進市內，手法狡猾。海關相信，行動已成功從源頭打擊販活動，阻止大量毒品流入本地市場。